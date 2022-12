सावंतवाडी शहरात प्रथमच 1 ग्रॅमच्या दागिन्यांचा शोरूम; एस. एम. मडकईकर ज्वेलर्सचं उदघाटन ९ डिसेंबरला

Advertisements

1 gram jewelery showroom for the first time in Sawantwadi city; S. M. Madkaikar Jewelers inaugurated on 9th December

सावंतवाडी शहरात प्रथमच 1 ग्रॅमच्या दागिन्यांचा शोरूमचे उद्घाटन शुक्रवार दिनांक 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यासाठी ऑफर पुढील प्रमाणे

3 हजारांच ‘मंगळसुत्र’ फक्त 2000/- रूपयांत

3 हजारांचा ‘राणी हार’ 1900/-रूपयांत

‘नेकलेस सेट’ फक्त 1600/- रूपयात‌

6 काकणांचा सेट 1900/- रुपयात

6 महिन्याची गॅरंटी

एक्सचेंज वेळी स्वीकारली जाईल अर्धी किंमत

रिप्लेसमेंट ऑफर

ऑफर 18 डिसेंबर 2022 पर्यंत

तसेच बेन्टेक्सचे दागिने देखील मिळतील.

पत्ता : एस. एम. मडकईकर सुवर्णकार, मारुती मंदिरसमोर, उभाबाजार, सावंतवाडी

प्रोप्रा‌. शामसुंदर मडकईकर

मोबा. विराग मडकईकर

8411930437

वैष्णवी मडकईकर

7796695448