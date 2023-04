कॅन्सरग्रस्त महिलेच्या उपचारासाठी २१ हजाराची आर्थिक मदत

ओटवणे / प्रतिनिधी

21 thousand for the treatment of a woman suffering from cancer

इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडीची सामाजिक बांधिलकी

सावंतवाडी शहरातील भटवाडी येथे राहणाऱ्या उत्कर्षा उमेश गावडे या कॅन्सरग्रस्त महिलेच्या उपचारासाठी इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडीने सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने २१ हजार रुपयाची आर्थिक मदत केली.उत्कर्षा उमेश गावडे या कॅन्सरग्रस्त महिलेच्या उपचारासाठी सुमारे दोन लाख रुपयांची गरज होती. मात्र आर्थिक परिस्थिती अभावी त्यांना मदतीची गरज असल्याची माहिती सौ सुप्रिया गावडे यांनी इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडीला दिली. त्यानंतर या महिलेला मदत करण्याचे ठरवून क्लबच्या या सदस्यानी २१ हजाराची मदत या कॅन्सरग्रस्त महिलेकडे सुपूर्त केली. यावेळी उत्कर्षा गावडे यांनी इनरव्हील क्लबचे आभार मानले.



इनरव्हील क्लब हा सामाजिक कार्यात नेहमीच अग्रेसर असलेला क्लब आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून या क्लबच्यावतीने सावंतवाडी शहर व तालुका परीसरात शैक्षणिक सामाजिक आरोग्य आदी समाजपयोगी उपक्रम सातत्याने राबवित आहे. यावेळी इनरव्हील क्लब ऑफ सावंतवाडीच्या अध्यक्षा दर्शना रासम, भाग्यश्री कशाळीकर, उपाध्यक्षा डॉ शुभदा करमरकर, सेक्रेटरी भारती देशमुख, आयएसओ देवता हावळ उपस्थित होत्या.