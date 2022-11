ओबीसींना 27 टक्के राजकारणात आरक्षण शिंदे -फडणवीस सरकार मुळेच

Advertisements

27 percent reservation for OBCs in politics is because of Shinde Fadnavis government

उद्धव ठाकरे सरकार मधील काही झारीचे शुक्राचार्य बनून 27% ओबीसी आरक्षण कायमचे संपवण्याचा डाव आखला होता आणि सन 2023 पर्यंत ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका महानगरपालिका या सर्व निवडणुकांमध्ये धन दांडगे सत्तेत बसून त्यांना ही सर्व सत्ता लुबाडायची होती . पण राज्यात 30 जूनला मर्द मराठा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार गठीत झाले . आणि त्यांनी तात्काळ इतिहासातील पहिलीच दोघांची कॅबिनेट बैठक घेऊन 27% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली .

आणि खारीच्या शुक्राचार्यांचा डाव हाणून पाडला आता राज्यात ओबीसीना एकसंघ व्हावे या सर्व ओबीसींच्या समस्या अडचणी देश स्तरावरील ओबीसी कमिशनर कडून मार्गी लावण्यात येईल असे आश्वासन भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सावंतवाडीतील आधिनारायण मंगल कार्यात झालेल्या ओबीसी सेलच्या बैठकीत स्पष्ट केले . ते म्हणाले मी सांगेन ते आणि त्याची दखल राज्यातले सरकार घेत आहे त्यामुळे ओबीसींचे समस्या अडचणी निश्चितपणे सुटतील . देशात 65 वर्षानंतर प्रथमच इतिहासात ओबीसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने मिळाले आहेत आणि ते ओबीसींना संविधानामध्ये आणले आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले .

सावंतवाडी / प्रतिनिधी