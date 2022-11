इराण हादरलं! आंदोलनकर्त्यांवर अंदाधुंद गोळीबार, ५ जणांचा मृत्यू

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

Iran Firing : हिजाब विरोधात एकीकडे आंदोलन (Movement against hijab) पेटले असतांना इराणच्या (Iran) इजेह शहरातील सेंट्रल मार्केटमध्ये काही अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन बाईकवरून येत सुरक्षारक्षक आणि आंदोलनकर्त्यांवर अंदाधुंद्पणे गोळीबार केला. या गोळीबारात पाच लोकांचा जागीच मृत्यू झाला. तर दहा जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेने घेतलेली नाही. (5 Killed 10 Injured In Shooting At Protesters In Busy Iran Market)



इराणमध्ये १६ सप्टेंबर रोजी पोलीस चौकशीत मेहसा अमिनी हिचा मृत्यू झाला. ती तीन दिवसांपासून पोलिसांच्या ताब्यात होती. इराणच्या ड्रेस कोडच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी तिच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून येथे आंदोलन केले जात आहे. इराण प्रशासनने या आंदोलनाला दंगल असं संबोधलं आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या रस्त्यांवर शेकडो आंदोलनकर्त्यांचा जीव गेला आहे. यात काही सुरक्षा रक्षकांचाही जीव गेला असल्याचा दावा इराण सरकारने केला आहे.



इराणमध्ये हिजाब विरोधात देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे पडसाद सर्व जगात पाहायला मिळालेत. दरम्यान, आंदोलकांना दडपण्यासाठी इराण सरकारतर्फे मोठी कारवाई केली जात आहे. तब्बल १५ हजार आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, १३ आंदोलकाचा मृत्यू झाला आहे. आंदोलनात हिंसक चकमकीही झाल्या आहेत. यापूर्वी २६ ऑक्टोबर रोजी इराणच्या शिराज शहरातही गोळीबार झाला होता. यात १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. यावेळी २ हल्लेखोरांनी सामान्य नागरिकांवर गोळीबार केला. शिया समुदायाचे पवित्र स्थान शाह चेराग येथे ही घटना घडली होती. इसिस ने हा दहशतवादी घडवून आणला होता.