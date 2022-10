गवारेड्याच्या हल्ल्यात ५५ वर्षीय प्रौढ जखमी

Advertisements

A 55-year-old adult was injured in the attack by the guard

गवारेड्याच्या हल्ल्यात ५५ वर्षीय प्रौढ शशिकांत बाबुराव नाईक हे गंभीर जखमी झाले. हि घटना सोमवारी सकाळी १०. च्या सुमारास वेंगुर्ले तालुक्यातील पेंडूर सातवायंगणी येथे घडली. तात्काळ त्यांना तेथील ग्रामस्थांनी उपचाराकरिता सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णायात दाखल केले. नाईक हे आपल्या घराशेजारी नारळ बागेत गेले असता झुडपात असलेल्या भल्या मोठ्या गवा रेड्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. नाईक यांच्या उजव्या पायाच्या मांडीवर धडक देत गंभीर जखमी केले. तसेच त्यांना शिंगाने फेकून दिल्याने नाईक यांच्या उजव्या हातालाही दुखापत झाली. या घटनेची माहिती समजताच वनविभागाचे अधिकारी व पोलीसांनी रुग्णालयात जाऊन विचारपूस करून जबाब निंदावला आणि वनविभागाकडून नाईक यांना तात्काळ दहा हजारांचीची मदत करण्यात आली.

सावंतवाडी/ वार्ताहर –