तळवडे येथे शेतविहिरीत आढळली मगर

A crocodile was found in a field well at Talwade

सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडे काळेवाडी येथील नारायण काळे यांच्या माड बागायतीतील विहिरीमध्ये भली मोठी मगर आढळून आली याबाबतीत माहिती वनविभागाला देण्यात आली त्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले त्यांनी या मगरीला सुरक्षितरित्या पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले .सावंतवाडी वन क्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल प्रमोद राणे , वनरक्षक रमेश पाटील , वन कर्मचारी बबन रेडकर , वैशाली वागमारे , यांनी मगरीला सुरक्षितरित्या पकडली यावेळी स्थानिक ग्रामस्थ रेडकर धुरी सपकाळ मोर्ये बुगडे व दळवी यांनी त्यांना मदत केली .