A motorcyclist died on the spot in an accident at Kunakavle

कुणकावळे मारुती मंदिर नजीकच्या उतारावर मोटार सायकलचा अपघात झाला आहे. मोटारसायकल स्वार जागीच ठार झाला आहे. मृत व्यक्तीची ओळख पटली नाही. मोटारसायकल वरील दुसऱ्या साथीदाराला किरकोळ दुखापत झाली आहे. जखमी व्यक्तीला जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलवले.

चौके / प्रतिनिधी