तामिळनाडूतील विशेष प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील २६ शिक्षकांची टीम रवाना

Advertisements

A team of 26 teachers from the district left for special training in Tamil Nadu

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणित आणि विज्ञान अध्यापन करणाऱ्या निवडक २६ शिक्षकांची टीम विशेष प्रशिक्षणासाठी तामिळनाडूतील कुप्पमला जाण्यासाठी रवाना झाली आहे. हे चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण बुधवारी ३० नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर पर्यंत आंध्रप्रदेश मधील कुप्पमला येथे होणार आहे.



राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था आणि नागपूर प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणच्यावतीने अगस्त्या फाऊंडेशनअंतर्गत महाराष्ट्रातील विज्ञान आणि गणित शिकविणाऱ्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येते. या विशेष प्रशिक्षणात जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेतील व प्राथमिक शाळेतील ६ ते ८ वीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या निवडक शिक्षकांची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने निवड करण्यात आली आहे.



या विशेष प्रशिक्षणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दशरथ शृंगारे, दत्ताराम सावंत, स्नेहा सावंत, मुग्धा परब, शर्वरी राजाध्यक्ष, प्रवीण कुबल, दिनकर केळकर, हिरालाल वाघमारे, सुशांत पाटील, हनुमंत वाळके, प्रवीण सुर्वे, सचिन ठाकरे, गणेश अजबे, शरद गायके, सहदेव पालव, विद्यानंद पिळणकर, विलास राठोड, विष्णू काणेकर, प्रसाद बागवे, आनंद कोरी, सत्यपाल लाडगावकर, सतीशकुमार कलें, राजुदास जाधव, उदयोन्मुख जाधव, विशाल माने, अरुण सावंत या शिक्षकांचा समावेश आहे.

ओटवणे/ प्रतिनिधी