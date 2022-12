रेल्वेची धडक बसून सोनुर्ली येथील युवकाचा मृत्यू

Advertisements

A youth from Sonurli died after being hit by a train

रेल्वेची धडक बसल्यामुळे सोनुर्ली येथील सिध्देश सगुण गावकर वय ( २८ ) युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना काल रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास सोनुर्ली साखरमैना परिसरात घडली.



याबाबतची माहिती रेल्वेस्थानकाचे ट्रॅकमन विनोद चव्हाण यांनी दिली आहे. त्यानुसार पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सिध्देश हा आपले काम आटपून घरी जात असताना यावेळी त्याला रेल्वेची धडक बसली असावी असा अंदाज आहे यात तो जागीच गतप्राण झाला त्याचा मृतदेह सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयाच्या शवागृहात ठेवण्यात आला आहे याबाबतची माहिती ठाणे अंमलदार पोलिस उपनिरीक्षक बाबू तेली यांनी याबाबतची खबर बेतीन फर्नांडिस रा. रोणापाल यांनी पोलिसांत दिली आहे. त्याच्या पश्चात आईं, वडील एक भाऊ असा परिवार आहे.

न्हावेली / वार्ताहर