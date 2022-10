बांद्यात एसटी व ट्रॅव्हलरमध्ये अपघात

Advertisements

Accident between ST and Traveler in Bandya

मुंबई – गोवा महामार्गवर बांदा कट्टा कॉर्नर चौकात एसटी बस व टेम्पो ट्रॅव्हलर यांच्यात समोरासमोर धडक बसून अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही. एसटी बस ही मालवणहून पणजीला जात होती. यावेळी एसटी बस चालकाने सर्कल न मारता गोव्याच्या दिशेने जात होती. त्याचवेळी अचानक ट्रॅव्हलर समोर आल्याने हा अपघात झाला. मात्र सुदैवाने कुणालाही दुखापत झाली नाही. यावेळी बांदा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. तसेच स्थानिकांनी देखील अपघातस्थळी गर्दी केली होती. याठिकाणी उड्डाणपूल मंजूर असून अपघात टाळण्यासाठी लवकरात लवकर काम होणे गरजेचे असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी