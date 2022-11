दोन दुचाकींची धडक बसून सावंतवाडीत अपघात

Advertisements

Accident in Sawantwadi where two bikes collided

दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक बसून अपघात घडल्याची घटना सावंतवाडीत हाॅटेल पाॅम्पससमोर शनिवारी संध्याकाळी ६ च्या सुमारास घडली. गॅविन पात्रिस डिसोझा, रा. खासकिलवाडा सावंतवाडी हा आपल्या ताब्यातील मोटारसायकल घेऊन राजवाड्याच्या दिशेने जात होता. तर प्रसाद प्रकाश राऊळ ( २४, रा. सांगेली) आणि त्यांची बहीण प्रणाली प्रकाश राऊळ (वय २८, रा. सांगेली) हे आपल्या ताब्यातील ज्युपीटर ही दुचाकी घेऊन राजवाड्याकडून पाॅम्पसच्या दिशेने येत होते.



हाॅटेल पाॅम्पसच्या समोर दोन्ही दुचाकी येताच गॅविन याचे आपल्या मोटरसायकलवरील नियंत्रण सुटले आणि समोरून येणाऱ्या ज्युपीटरवर त्याची धडक बसली. सदर अपघातात ज्युपीटर गाडीच्या मागील सीटवर बसलेल्या प्रणाली यांना दुखापत झाली. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी कुडाळ येथे पाठविण्यात आले. सदर घटनेची नोंद शनिवारी रात्रौ ७ वाजेपर्यंत पोलिस ठाण्यात झाली नव्हती.