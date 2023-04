मळेवाड येथे दोन डंपरमध्ये अपघात !

न्हावेली / वार्ताहर

Accident in two dumpers at Malewad!



मळेवाड चराटकरवाडी येथे दोन डंपरमध्ये अपघात झाला आहे. साटेलीहून रेडीच्या दिशेने डंपरने मायनिंग वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. अशीच वाहतूक करणारा साटेलीहून रेडीच्या दिशेने जाणाऱ्या डंपरने रेडीहून मळेवाडच्या दिशेने येणाऱ्या डंपरला जोरदार धडक दिली . या धडकेनंतर रेडीच्या दिशेने जाणाऱ्या डंपरने अपघात स्थळावरून पलायन केले. धडक दिलेल्या डंपरने मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा साटेली मळेवाड रेडी मार्गांवर होणारी डंपर वाहतूक चर्चेचा विषय बनला आहे.