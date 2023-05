कणकवली / प्रतिनिधी

२५ ते ३० प्रवासी जखमी

Accident in Wagde to the car carrying the wedding veil!

लग्नाचे व्हराड घेऊन कुडाळ येथून देवगड -पाटगाव कडे जाणाऱ्या मॅक्स पिकअप गाडीला वागदे येथे अपघात झाला . या अपघातात २५ ते ३० प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. या जखमींना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे .जखमी प्रवाशांवर उपचार सुरु आहेत .