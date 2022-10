खरेदी विक्री संघाच्या निवडणुकीत शिंदे गट आणि भाजप यांची युती

Advertisements

Alliance of Shinde group and BJP in the election of buying and selling union

सावंतवाडी तालुका सहकार खरेदी विक्री संघ पंचवार्षिक निवडणुकीत सावंतवाडी तालुक्यात आज अखेर निवडणूक अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी भाजप आणि बाळासाहेब शिंदे गट शिवसेना अशी एकत्र युती झाली आहे. एकत्र युतीने आज जवळपास 15 जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत राज्यात नव्याने सरकार भाजप सेना शिंदे गट स्थापन झाल्यानंतर सावंतवाडी तालुक्याच्या सहकार निवडणुकीत शिंदे गटाने भाजप एकत्र आले आहेत .आता यापुढे सर्व निवडणुका शिंदे गट बाळासाहेब शिवसेना आणि भाजप असे एकत्रित निवडणुका युतीने लढण्या जाणार आहेत . त्याचीही सुरुवात असल्याचे जिल्हा बँकेचे संचालक महेश सारंग यांनी स्पष्ट केले खरेदी विक्री संघाच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप अशी युती तर महाविकास आघाडी काँग्रेस राष्ट्रवादी उद्धव शिवसेना असे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत आज शेवटच्या दिवशी भाजप शिवसेना युतीने अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली होती तर काल महाविकास आघाडीच्या पंधरा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आता या सहकार निवडणुकीत प्रथमच महाविकास आघाडी आणि शिवसेना भाजप युती अशी रंगतदार निवडणूक होणार आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी