गवारेड्याच्या हल्ल्यात चौकुळ येथील वृद्ध जागीच ठार

An old man from Chokul was killed on the spot in an attack by a guard

चौकुळ केगदवाडी येथील सोनू साबा परब हे गवारेड्याच्या हल्ल्यात जागीच ठार झाले. वनविभागाचा प्राथमिक अंदाज. चौकुळ केगदवाडी येथे सोनू साबा परब वय ७८ यांच्यावर अज्ञात जंगली हिंस्त्र प्राण्याने हल्ला केल्याने ते या हल्यात गंभीर जखमी होऊन त्या ठिकाणीच मृत झाले. हा हल्ला गवारेड्याने केला असे येथील ग्रामस्थांचे मत आहे.



सोनू साबा परब हे चौकुळ केगदवाडी येथे कायम वास्तव्यास असून त्यांची शेजारी हाकेच्या अंतरावर शेती असून ते आपल्या पत्नीसह राहतात. त्यांना दोन मुली आणि दोन मुलगे आहेत. ते कामानिमित्त बाहेरगावी असतात.

सोनू परब हे बुधवारी सकाळी दहा वाजनेच्या सुमारास ते घरातून बाहेर पडून निघून गेले होते परंतु सायंकाळपर्यत घरी न आल्याने त्यांची शोधा शोध सुरु झाली यावेळी रात्री नऊ वाजनेच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह केगद वाडी येथील शेजारीच हाकेच्या अंतरावर केगदीचाबाझा या ठिकाणी मिळून आला. त्यांचा मुतदेह संपूर्ण जखमी अवस्थेत होता पायाला हाताला डोक्याला पोटाला संपूर्ण ठिकाणी जखमा होत्या.



यावेळी पोलीस पाटील परशू गावडे यांनी वन विभाग, पोलीस विभाग यांना याबाबतची माहिती देताच वन विभागाचे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह सावंतवाडी येथील शवाग्रहात आणला. यावेळी गुरुवारी दोन्ही विभागाच्या वरीष्ठानी घटनास्थळी जाऊन भेट दिली. आणि माहीती घेतली..

सावंतवाडी / प्रतिनिधी