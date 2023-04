कोलझर येथील श्री देवी माऊली मंदिर जीर्णोद्धार प्रित्यर्थ 7 मे रोजी आनंद सोहळा

Anand Solah on 7th May for the restoration of Shri Devi Mauli Temple at Kolzar

कोलझर येथील श्री देवी माऊली मंदिर जीर्णोद्धार प्रित्यर्थ रविवार दि. 7 मे रोजी आनंद सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त श्री प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनावर आधारित पौराणिक संगीत नाटक ‘धाडिला राम तिने का वनी ?’ हा नाट्यप्रयोग रात्रौ 10. 30 संपन्न होणार आहे. तसेच सकाळी 9 वा. अभिषेक सोहळा, 10 वा. सत्यनारायण महापूजा, दुपारी 12 वा. महाआरती, 1 वा. महाप्रसाद, रात्रौ 9 वा. मान्यवरांच्या उपस्थितीत मंदिर जीर्णोद्धार मार्गदर्शक व कारागीर यांचा सत्कार होणार आहे. या प्रसंगी युवराज लखमराजे सावंतभोसले, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश दळवी, प. पु. विठोबा राऊळ महाराज, देवस्थान व्यस्थापन समिती उपकार्यालय सावंतवाडीच्या शीतल इंगवले, माजी नगरसेवक मुंबई शैलेश परब आदी मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होणार आहे. तरी या कार्यक्रमास सर्वांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन कोलझर ग्रामस्थांनी केले आहे.