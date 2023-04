अपूर्वा नेमळेकरने गमावली आपली प्रिय व्यक्ती; भावाचं अकस्मात निधन

Apoorva Nemalekar lost his loved one; Sudden death of brother

बिग बॉस मराठी ४ ची उपविजेती अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपूर्वाचा छोटा भाऊ ओमी वयाच्या अवघ्या २८ व्या वर्षी कार्डियाक अरेस्ट मुले निधन झालंय.

छोट्या पडद्यावरून प्रसारित होणाऱ्या ‘रात्रीस खेळ चाले’ या मालिकेत शेवंता ही भूमिका साकारत अभिनेत्री अपुर्वा नेमळेकर हिला अफाट लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यानंतर अपुर्वा बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वामध्ये सहभागी झाली होती. तिथं देखील अपुर्वानं तिचं स्वतःचं असं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. अभिनयाबरोबरच अपुर्वा सोशल मीडियावर देखील सक्रीय असते. तिच्या वेगवेगळ्या अंदाजातील फोटो, तिच्या नवीन कामांची माहिती देणाऱ्या पोस्ट अपुर्वा चाहत्यांबरोबर शेअर करत असते. आता देखील अपुर्वानं आयुष्यातील जवळच्या व्यक्तीच्या जाण्यानंतर निर्माण झालेल्या मोठ्या पोकळीबद्दल एक भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. तिची ही पोस्ट वाचून तिचे चाहते देखील हेलावून गेले आहेत.