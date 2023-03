न्हावेली येथील माऊली मंदिर रस्ता ते पंचदेवी पार्सेकरवाडी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा शुभारंभ !

न्हावेली / वार्ताहर

Asphalting of Mauli Mandir Road to Panchdevi Parsekarwadi Road in Nhaveli started

न्हावेली माऊली मंदिर रस्ता ते पंचदेवी पार्सेकरवाडी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा शुभारंभ ग्रामस्थ यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले . न्हावेली ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील पंचदेवी पार्सेकरवाडी हा रस्ता गेले कित्येक दिवस डांबरीकरणाच्या प्रतिक्षेत होता . या संदर्भात या रस्त्याचे डांबरीकरण व्हावे म्हणून ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी वेळोवेळी पाठपुरावा व मागणीही केली होती . त्याच्या या प्रयत्नाने रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी त्याला आता यश आल्याने सदर रस्त्याचा न्हावेली ग्रामस्थ यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून डांबरीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला .



यावेळी सरपंच अष्टविनायक धाऊसकर, उपसरपंच संतोष नाईक, राजन कालवणकर, हेमचंद्र सावळ, अक्षय पार्सेकर, हेमंत मराठे , माजी सरपंच प्रतिभा गावडे , तात्या चौकेकर, समिर पार्सेकर, नितीन पालयेकर, सुंदर पार्सेकर, उदय पार्सेकर,शैलेश भगत, भाजप शक्तीप्रमुख संजय दळवी, दादा परब , दिपक नाईक ,भिवा नाईक गितेश परब , नारायण नाईक ,सुनिल धाऊसकर, आरती माळकर, स्नेहा पार्सेकर, निकिता परब ,एकनाथ परब , श्याम न्हावेलकर, तसेच ग्रामस्थ भाजप कार्यकर्ते व ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते .