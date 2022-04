जिग्नेश मेवाणींना आसाम पोलिसांनी केली अटक

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी (jignesh mevani) यांना बुधवारी रात्री उशिरा आसाम पोलिसांनी (asam police) गुजरातमधील पालनपूर येथील सर्किट हाऊसमधून अटक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM narendra modi) यांच्याबद्दल आक्षेपाहार्य ट्विट केल्यामुळे जिग्नेश मेवाणी यांना अटक केली आहे. (Assam police takes Jignesh Mevani into custody over tweets on PM Narendra Modi)



जिग्नेश मेव्हणी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह ट्विटमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कोक्राझरचे पोलीस अधिक्षक थुबे प्रतीक विजय कुमार यांनी दिली आहे. मेवाणी यांनी आपल्या एका ट्विटमध्ये म्हटलं होतं की, “गोडसेला देव मानणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील जातीय संघर्षांविरोधात शांतता आणि सौहार्द राखण्याचे आवाहन करावं.”



दरम्यान, जिग्नेश यांना अटक केल्यानंतर त्यांना रात्री उशिरा पालनपूर येथून अहमदाबादला नेण्यात आलं आहे. त्यानंतर आज त्यांना आसामला नेण्याची शक्यता आहे. आसाम पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता मेवाणी यांना अटक केली आहे. तसेच कायदेशीर कारवाईबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरची प्रत देखील देण्यात आली नसल्याचा दावा काँग्रेस नेता कन्हैया कुमार यांनी ट्विटमधून केला आहे. वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्याविरोधात आसाममध्ये काही गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांना अटक होत असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली होती.



एनआयएने दिलेल्या वृत्तानुसार, बुधवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना अटक करण्यात आली आहे. आसाममधील कोक्राझर पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केली आहे. जिग्नेश मेवाणी यांना अशाप्रकारे कोणतीही पूर्वसूचना न देता अटक केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. तसेच एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अशाप्रकारे अपरात्री अटक केल्यानं संबंधित कारवाईवर राजकीय नेत्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.