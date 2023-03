नेमळे कौल कारखान्याच्या अध्यक्षपदी आत्माराम राऊळ यांची बिनविरोध निवड !

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

Atmaram Raul’s unopposed election as the president of Nemale Kaul Factory!

नेमळे येथील सहकारी उत्पादक संस्थेच्या अध्यक्षपदी आत्माराम भिकाजी राऊळ यांची बिनविरोध निवड झाली आहे बुधवारी निवडणूक अधिकारी आरोंदेकर यांच्या उपस्थिती ही निवडणूक प्रक्रिया झाली यावेळी संचालक मिलिंद मटकर पंढरी राऊळ रमेश गावकर रवींद्र काजरेकर पुष्पलता राऊळ ,गणेश प्रसाद पेडणेकर ,दादा राऊळ ,रवींद्र परब, जंगले, म्हाडगुत, तसेच ज्येष्ठ संचालक विकास सावंत उपस्थित होते राऊळ यांचे संचालक व कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले