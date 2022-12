कलंबिस्त भागात गवारेड्याकडून परदेशी पर्यटकांवर हल्ला

Advertisements

Attack on foreign tourists by Govaredya in Kalambista area

सह्याद्री पट्ट्यातील कलंबिस्त- शिरशिंगे सीमेवर आज दुपारी तीनच्या सुमारास परदेशी पर्यटक सावंतवाडीहून कलंबिस्त कडे येत असताना दोन गव्या रेड्यांनी त्यांच्या दुचाकी गाडीला ठोकर दिल्याने हे परदेशी पर्यटक जखमी झाले आहेत. त्यांना अधिक उपचारासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले . तेथून सावंतवाडी येथे अधिक उपचारासाठी आणण्यात आले होते . सध्या सावंतवाडी तालुक्यात सर्वत्र ग्रामीण भागात गवारेडे यांनी दहशत माजवली आहे . दिवस रात्र 24 तास रस्त्यावर वस्तीत गवारेडे घुसून मनुष्यावर हल्ला करत आहेत. त्यामुळे वनविभागाने या गवारड्यांचा बंदोबस्त करावा. गेल्या आठवड्याभरात गव्यांनी रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनदारांना ठोकल्याची ही बहुदा चौथी घटना आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी