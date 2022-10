येत्या एक महिन्यात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाची ताकद वाढविणार !

Advertisements

Balasaheb’s Shiv Sena party will increase its strength in the coming month!

‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ या पक्षात उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचे उप जिल्हाप्रमुख सचिन देसाई ,सुनील डुबळे व बाळा दळवी यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आल्यानंतर त्यांचे वेंगुर्ले येथे बाळासाहेबांचे शिवसेना वेंगुर्ला शिवसेना शाखेत त्यांचे शाल श्रीफळ घालून स्वागत करण्यात आले.



यावेळी तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर, शहरप्रमुख सचिन वालावलकर ,उपतालुका प्रमुख देवा कांबळी, उप तालुकाप्रमुख कौशिक परब ,शिरोडा ग्रामपंचायत सदस्य प्राची नाईक ,उपजिल्हाप्रमुख सुनील मोरजकर, होडावडा शाखाप्रमुख परेश मुळीक, यशवंत परब, युवा तालुकाप्रमुख दादा सारग आदी उपस्थित होते.

आम्हाला निष्क्रिय उपजिल्हाप्रमुख अशी हिनपणे प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या गटाने दिली. मात्र येत्या एक महिन्यात आम्ही संघटना बळकट करून आम्ही किती सक्षम होतो हे विरोधकांना दाखवून देऊ असा इशारा उद्धव ठाकरे शिवसेनेला बाळासाहेबांची शिवसेना यामध्ये पक्षप्रवेश केलेल्या उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई यांनी इशारा दिला आहे.

वेंगुर्ले. (वार्ताहर)-