रात्रभर झोपल्यानंतरही दिवसा झोपावंसं वाटत असेल तर सावधान; ‘ही’ असू शकते गंभीर समस्या

Be careful if you want to sleep during the day even after sleeping all night; ‘This’ can be a serious problem

ज्याप्रमाणे आवश्यकतेपेक्षा कमी झोपणे हानिकारक आहे, त्याचप्रमाणे जास्त झोपणे देखील शरीराला हानी पोहोचवू शकते.

खूप व्यस्त दिनश्चर्येनंतर दिवसभर थकवा येणं स्वाभाविक आहे. थकल्यानंतर तुम्हाला रात्री चांगली झोप लागते आणि ही झोप सकाळी तुम्हाला नवीन दिवस सुरू करण्यासाठी रिचार्ज करते. व्यक्तीला 6 ते 8 तासांची झोप पुरेशी मानली जाते ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी ऊर्जा मिळते. पण जर तुम्ही अशा लोकांपैकी असाल ज्यांना दिवसभर थकवा येतो आणि झोप येते, तर तुम्ही सावध राहायला हवे. ज्याप्रमाणे आवश्यकतेपेक्षा कमी झोपणे हानिकारक आहे, त्याचप्रमाणे आवश्यकतेपेक्षा जास्त झोपणे देखील शरीराला हानी पोहोचवू शकते. आज आम्ही तुम्हाला या बातमीत सांगणार आहोत की, तुम्हाला जास्त झोप का येते? जास्त झोपेची कारणे कोणती असू शकतात आणि त्यापासून मुक्त होण्यासाठी काय करावं. चला तर जाणून घेऊयात.



रात्रीची झोप चांगली असूनही दिवसभर झोप येत असेल तर ते अनेक आजारांचं निमंत्रण असू शकतं. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्हाला दिवसभर थकवा आणि झोप येत असेल तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

झोपेची अनियमित पद्धत

सतत बिघडत चाललेल्या जीवनशैलीमुळे लोकांच्या झोपेची पद्धत बिघडत चालली आहे. याच कारणामुळे ज्या लोकांची झोपण्याची आणि उठण्याची वेळ निश्चित नसते किंवा त्यात रोज बदल होत असतो, अशी लोकं जास्त झोपेच्या समस्येला बळी पडतात.

एनर्जी ड्रिंक हे कारण असू शकते

शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक्स घेण्याची सवय असली तरी जास्त झोपेची समस्या तुम्हाला जाणवू शकते. जास्त एनर्जी ड्रिंक घेतल्याने तुमची झोपेची पद्धत बिघडते आणि तुमच्या शरीराला हानी पोहोचते.

शारीरिकरित्या सक्रिय नसणे

जे लोक शारीरिक हालचालींपासून दूर पळतात किंवा शरीराची फार कमी हालचाल करतात अशा लोकांमध्ये आळस आणि थकवा जास्त दिसून येतो. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला जास्त झोपण्याची समस्या टाळायची असेल तर शरीराची हालचाल आणि व्यायाम आवश्यक आहे.

भरपूर पाणी प्या

पाणी हा ऊर्जेचा सर्वात मोठा आणि सहज उपलब्ध स्रोत आहे. भरपूर पाणी प्या कारण शरीरात पाण्याची कमतरता जाणवू लागताच शरीराला थकवा जाणवू लागतो.