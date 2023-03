लहान भावाचे अधिक लाड होतात म्हणून मोठ्या भावाकडून त्याचा खून !

कणकवली / प्रतिनिधी

कणकवली- कुंभवडे येथील घटना

संशयित अटक

Because the younger brother gets more pampered, he is killed by the older brother!

केवळ आई-वडील लहान भावाचे अधिक लाड करतात या किरकोळ कारणावरून मोठ्या भावाने लहान भावाचा चाकू भोसकून खून केल्याची घटना कणकवली तालुक्यातील कुंभवडे चिरेखनवाडी येथे बुधवारी रात्री १०.४५ वा. सुमारास घडली. मोठा भाऊ आयसीन अंतोन डिसोजा (३७) याने केलेल्या हल्ल्यात छोटा भाऊ स्टनी अंतोन (३५) मयत झाला आहे.आयसीन डिसोजा घराच्या स्वयंपाक खोलीमधील चाकू छोटा भाऊ स्टडी याच्या पोटात खूपसला. यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घटनेबाबत आई मार्टिन यांनी पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार आयसीन याच्यावर भा.द.वि. कलम 302 नुसा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान पोलिसांनी चपळाईने हालचाली करत आयसीन याला बुधवारी रात्रीच अटक केली. त्याला आज गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.