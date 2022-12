वेंगुर्लेतील भाजपच्या नवनिर्वाचित सरपंच व उपसरपंचाचा 2 रोजी जिल्हाध्यक्षांच्या हस्ते सत्कार

BJP’s newly elected sarpanch and deputy sarpanch of Vengurle felicitated by the district president on 2

वेंगुर्ले तालुक्यातील भाजपच्या नवनिर्वाचित सरपंच व उपसरपंच यांचा सत्कार सोमवार दि. 2 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता साईमंगल कार्यालय , सुंदरभाटले येथे आयोजित केला आहे .

वेंगुर्ले तालुक्यातील 23 ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपा ने जोरदार मुसंडी मारत 13 सरपंच व 16 उपसरपंच विजयी करत तालुक्यामध्ये एक नंबरचा पक्ष असल्याचे दाखवून दिले. या सर्वांचा सत्कार समारंभ जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, लोकसभा प्रवास योजनेचे संयोजक अतुल काळसेकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा संघटन सरचिटणीस प्रभाकर सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होणार आहे.