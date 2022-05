ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

झारखंडमधील (jharkhand) जमशेदपूर (jamshedpur) येथील टाटा स्टीलच्या कोक प्लांटमध्ये (Tata Steel plant) भीषण स्फोट होऊन आग लागली आहे.या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. आज सकाळी १० वाजून २० मिनिटांनी टाटाच्या MMM कोक प्लांटच्या बॅटरी क्रमांक ६ आणि ७ मध्ये ही घटना घडली. या घटनेत आत्तापर्यंत दोन कर्मचारी जखमी झाल्य़ाची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren Chief minister of Jharkhand) यांनीही या घटनेवर ट्विट केले आहे. (Blast at Tata Steel plant in jamashedpur)



जमशेदपूरच्या टाटा स्टील प्लांटमध्ये भीषण आग लागली आहे. यावर टाटा कंपनीने अधिकृत निवेदन जारी केलं. यात त्यांनी म्हटलं, “जमशेदपूर येथे टाटा स्टील फॅक्टरीमधील कोक प्लँटमध्ये स्फोट होऊन आग लागली. सकाळी १० वाजून २० मिनिटांनी ही घटना घडली. सध्या घटना घडली तो कोक प्लँटमधील बॅटरी ६ हा भाग बंद करण्यात येत आहे.”



हा स्फोट इतका भीषण होता की, आरएमएम, सिंटर प्लांट वन आणि टूमध्ये चेंगराचेंगरी झाली. सर्व कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर काढण्यात आले तेथून त्यांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले. दुसरीकडे आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. तासाभराच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.