हरकुळ-खुर्द येथील बेपत्ता वृद्धाचा मृतदेह सापडला

Body of missing old man found in Harkul Khurd

स्वप्नील वरवडेकर /कणकवली

नाटळ येथील गडनदीपात्रानजीक मृतदेह झाडाला गळफास घेतलेल्या स्थितीत

गेल्या महिनाभरापासून बेपत्ता असलेले हरकुळ खुर्द येथील मधुकर नारायण मलये (७५) हे शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास नाटळ येथील गडनदी पात्राच्या कडेला असलेल्या झाडाला गळफास घेऊन मयत स्थितीत आढळले. मृतदेह बराचसा कुजलेल्या स्थितीत होता. मात्र अंगावरील चड्डी व करगोट्यावरून मधुकर यांची ओळख पटली.

नाटळ येथील नदीपात्रानजीक एक मृतदेह सडलेल्या स्थितीत असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू होती. याबाबतची माहिती समजताच पोलीस निरीक्षक अनिल जाधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान बेपत्ता मलये यांच्या कुटुंबियांनाही बोलविण्यात आले. त्यांनी मृतदेह मधुकर मलये यांचा असल्याचे मान्य केले.