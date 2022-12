Advertisements

Bride’s Entry to Polling Station; Exercising the right to vote

सोनवडे तर्फ हवेली येथील सुकन्या चि. सौ. का. सोनाली तेर्से. हिचा आज तांबोसी गोवा येथे विवाह आहे, ती सकाळी सोनवडे तर्फ हवेली येथील मतदान केंद्रावर प्रथम मतदानाचा हक्क बजावून त्यानंतर विवाह बंधनात अडकल्या. त्यांचे अभिनंदन करताना सोनवडे गावचे निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री. संजय कुमार ओरोसकर.सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी कुणाल तेंडोलकर. ग्रामसेवक सविता आडेलकर आणि अन्य..

सोनवडे/ प्रतिनिधी