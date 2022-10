मालवणमध्ये मशालीने खोक्याचे दहन

Advertisements

Burning of box with torch in Malvan

मालवण मध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाकडून जोरदार पणे घोषणाबाजी करुन मशाली पाठविण्यात आल्या. तसेच खोकासूर आणि गद्दार लिहिलेल्या खोक्याचे दहन करण्यात आले.

यावेळी जेष्ठ शिवसैनिक भाई गोवेकर , तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, शहर प्रमुख बाबी जोगी माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, मंदार ओरसकर, नितीन वाळके, उमेश मांजरेकर, अमेय देसाई, सन्मेश परब, बंड्या सरमळकर, नरेश हुले, लारा देसाई, प्रसाद आडवणकर, मडये आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मालवण / प्रतिनिधी