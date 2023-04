निरवडे होम मनिस्टर स्पर्धेत चैताली गावडे ठरल्या पैठणीच्या मानकरी !

न्हावेली / वार्ताहर

तर गायन स्पर्धेत शुभम गावडे प्रथम

Chaitali Gawde became the champion of Paithani in the Nirwade Home Minister competition!

निरवडे भूतनाथ मंदिर येथे श्री देव भूतनाथ कला क्रीडा मंडळ यांच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या छोट्या मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा, गायन स्पर्धा, तसेच महिलांसाठी होम मिनिस्टर स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. होम मिनिस्टर स्पर्धेत सौ. चैताली नयनेश गावडे या प्रथम क्रमांकाच्या मानकरी ठरल्या असून सौ.संजना संतोष गावडे या द्वितीय क्रमांकाच्या मानकरी ठरल्या असून तृतीय क्रमांक सौ. आकांक्षा विनय गावडे यांना मिळाला आहे. या सर्व विजेत्यांना निरवडे गावच्या सरपंच सौ.सुहानी सुहास गावडे,माजी सभापती प्रियंका प्रमोद गावडे यांच्या हस्ते पैठणी देऊन सन्मान करण्यात आला. निवेदन शुभम धुरी यांनी केले.यावेळी घेण्यात आलेल्या गायन स्पर्धेचे प्रथम पारितोषिक शुभम सचिन गावडे,दुसरे पारितोषिक सुजल गावडे तर तृतीय पारितोषिक अभिषेक मेस्त्री त्यांनी पटकावले आहे. गायन स्पर्धेचे परीक्षण प्रसिद्ध गायक रूपेंद्र परब यांनी केले.



यावेळी सरपंच सौ सुहानी सुहास गावडे, माजी सभापती प्रियंका प्रमोद गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य अंगारिका संदेश गावडे आदी ग्रामस्थ, महिला उपस्थित होते निरवडे येथील श्री देव भूतनाथ देवाच्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी खास महिलांसाठी होम मिनिस्टर (खेळ पैठणीचा) कार्यक्रमाचे आयोजन श्री देव भूतनाथ कला क्रीडा मंडळ यांच्या वतीने करण्यात आले होते. या पैठणीच्या खेळात ४० महिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी श्री धुरी यांच्या कुशल वक्तृत्व कला गुणांमुळे त्यांनी आयोजक व उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली.या कार्यक्रमाला भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, सावंतवाडी संस्थांचे युवराज लखम राजे भोसले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोकण विभागीय अध्यक्ष अर्चना घारे, प्रथमेश तेली, बंड्या परब, मळगाव सरपंच हनुमंत पेडणेकर, सोनुर्ली सरपंच बाबल हिराप यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.