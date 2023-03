सावंतवाडी / प्रतिनिधी

Chance of rain in Sindhudurga on March 16 and 17

जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून उष्णता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून पाऊस पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. असं असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साधारणपणे 16 व 17 मार्चला अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता ग्रामीण कृषी मोसम सेवा उद्यान विद्या महाविद्यालय मुळदे कडून वर्तवण्यात आली आहे . यावेळी ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचा सोसाट्याचा वारा आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.