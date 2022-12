Advertisements

Chandrakala Chandrakant Panolkar passed away after a brief illness

माडखोल धवडकी येथील रहिवासी सौ चंद्रकला चंद्रकांत पानोळकर (७०)यांचे सोमवारी ५ नोव्हेंबरला पहाटे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पती, दोन मुलगे, एक मुलगी, जाऊ, पुतणे, नातवंडे, जावई असा परिवार आहे. येथील प्रसिध्द लोहार कारागीर चंद्रकांत पानोळकर यांच्या त्या पत्नी विश्वनाथ आणि तेजस पानोळकर यांच्या त्या मातोश्री तर लोहार कारागीर तुकाराम पानोलकर यांच्या त्या काकी होत.

ओटवणे / प्रतिनिधी