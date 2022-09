MPSC च्या प्राधान्य क्रमवारीच्या निकषांमध्ये बदल

Advertisements

पुणे / प्रतिनिधी :

Changes in Priority Ranking Criteria of MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) पदभरती परीक्षांमध्ये समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्राधान्य क्रमवारीबाबतच्या निकषांमध्ये बदल केले आहेत. त्यात उमेदवारांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले असून, या बदलाची अंमलबजावणी आगामी काळात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींपासून करण्यात येईल. एमपीएससीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

एमपीएससीतर्फे विविध भरतींसाठी उमेदवारांची अंतिम शिफारस यादी करताना समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची प्राधान्य क्रमवारी एमपीएससीच्या कार्यनियमावलीतील 23 जुलै 2020 च्या सुधारणेद्वारे करण्यात आलेल्या निकषांनुसार निश्चित केली जाते. मात्र, या निकषांचा साकल्याने विचार करून हे निकष रद्द करून एमपीएससीच्या 16 मे 2014 च्या कार्यनियमावलीतील नियम 10 उपनियम (7) मधील नमूद निकषांनुसार करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. त्यानुसार उमेदवाराने अर्ज करताना असलेले उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पीएच.डी., एम. फिल., पदव्युत्तर पदवी, दूरशिक्षणाद्वारे पदव्युत्तर पदवी, उच्च शिक्षणातील पात्रता धारण करण्याची तारीख, जाहिरातीमधील पसंतीची पात्रता, जाहिरात, परिपत्रक, भरतीचे नियम यात तरतूद केलेली असल्यास मागासवर्गीय समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागास वर्ग, भटके विमुक्त आदींतील उमेदवार, अधिकचे वय, आडनावातील आद्याक्षर या क्रमाने केली जाईल. तर पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी क्रमवारी करताना पदवी आणि अनुभव, बारावी आणि अनुभव, दहावी आणि अनुभव या क्रमाने केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

या बदलाची अंमलबजावणी आगामी काळात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींपासून करण्यात येईल. तसेच एमपीएससीच्या कार्यनियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यात येतील. सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीत कार्यनियमावलीत सुधारणा झाल्या, असे समजून प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.