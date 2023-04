न्हावेली / वार्ताहर

Chaos festival on May 2 in Nhaveli!

भवानी मंदिर न्हावेली नागझरवाडी येथे मंगळवार २ मे रोजी तुळजाभवानीचा गोंधळ उत्सव होणार आहे त्यानिमित्त सकाळी १० वाजता अभिषेक, दुपारी १२ वाजता चवडेश्वराची पुजा, संध्याकाळी ५ वाजता जोगवा, संध्याकाळी ७ वाजता महाप्रसाद, रात्री १० वाजता गोंधळ कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे.