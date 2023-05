शरद पवारांचे अध्यक्षपद कायम राहिल्याने सावंतवाडीत राष्ट्रवादीकडून जल्लोष !

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

Cheers from NCP in Sawantwadi due to Sharad Pawar’s continued presidency!

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते तसेच सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करून त्यांनी अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेतल्याबद्दल सावंतवाडी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुका कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या व कोकण विभागाच्या महिला अध्यक्ष सौ अर्चनाताई घारे परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत फटाके फोडून व पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोकण विभागाचे अध्यक्ष सौ अर्चनाताई घारे परब, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी ,वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष योगेश कोबल ,सावंतवाडी शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, महिला शहराध्यक्ष सौ सायली दुभाषी ,रत्नागिरी निरीक्षक सौ दर्शना बाबर देसाई, उद्योग व्यापार कार्याध्यक्ष हिदायतउल्ला खान ,याकूब शेख ,राकेश नेवगी ,काशिनाथ दुभाषी, जावेद शेख, बावतीस फर्नांडिस, आसिफ ख्वाजा ,सौ पूजा दळवी, चराटा ग्रामपंचायत सदस्य गौरी गावडे ,सौ मारिता फर्नांडिस ,आधी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.