जानेवारीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार!

Advertisements

Chief Minister Eknath Shinde will come to Sindhudurg district in January

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दौरे केले. पण कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्याप पर्यंत ते गेलेले नाहीत. मात्र नव्या वर्षात जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत . आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जानेवारीत येणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचे भव्य दिव्य स्मारक उभारण्यात आले आहे. या स्मारकाचे काम पूर्णत्वास आले आहे . त्यामुळे या स्मारकाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे हे प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत तसे त्यांनी स्पष्ट केले . मुख्यमंत्री शिंदे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा हेलिकॉप्टरने करणार असून या दौऱ्यात ते संपूर्ण हेलिकॉप्टरने सिंधुदुर्ग जिल्हा पाहणी करणार आहेत.

असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी सूचित केले जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ते एक दिवसाचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध विकास कामांची उद्घाटन हे भूमिपूजन होणार आहेत असे सांगण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते जिल्हा पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली यावेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरस्कर सचिव देवयानी वरसकर खजिनदार एडवोकेट संतोष सावंत उपाध्यक्ष बाळा खडपकर उपस्थित होते.