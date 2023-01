पुढील वर्षी कोमसापच्या मदतीने जिल्हास्तरावर बालसाहित्य संमेलन !

Children’s literature conference at the district level with the help of Komsap next year!

कोमसाप सावंतवाडी शाखेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये साहित्य संस्कृती रुजविण्यासाठी राबविलेली चळवळ निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. आगामी काळात क्रीडा महोत्सव व सांस्कृतिक महोत्सवासोबत बाल साहित्य संमेलनाचेही आयोजन पुढील वर्षापासून करण्यात येईल, हा अत्यंत अभिनव प्रयोग असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी कोमसापच्या सहकार्याने सदर उपक्रम आखण्यात येणार, अशी ग्वाही सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी धोत्रे यांनी दिली. मळेवाड येथे आयोजित बालसाहित्य संमेलनात शिक्षणाधिकारी धोत्रे मार्गदर्शन करीत होते.

कोकण मराठी साहित्य परिषद, सावंतवाडी शाखा व मळेवाड-कोंडुरा ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी मळेवाड प्राथमिक शाळा क्रमांक २ येथे जिल्हास्तरीय बालसाहित्य संमेलन व बाल संसद भरविण्यात आले होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी बालसाहित्यिक वैष्णवी मुळीक, उद्घाटक म्हणून सुचिता सचिन कारुडेकर, तर प्रमुख अतिथी मान्यवर म्हणून जिल्हा परिषदचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे, उपशिक्षणाधिकारी श्री. शेर्लेकर, कोमसापचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश मसके, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, गटशिक्षणाधिकारी कल्पना बोडके, शिक्षण विस्तार अधिकारी दुर्वा साळगावकर, विस्तार अधिकारी गजानन धर्णे, केंद्रप्रमुख म. ल. देसाई, कोमसापचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष ॲड. संतोष सावंत, सचिव प्रा. प्रतिभा चव्हाण, ज्येष्ठ साहित्यिका उषा परब, कोमसापचे जिल्हा सचिव कवी विठ्ठल कदम, जिल्हा कोषाध्यक्ष भरत गावडे, प्रा.ॲड.अरुण पणदूरकर, प्रा. सुभाष गोवेकर, राजन तावडे, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, कवी दीपक पटेकर, प्रा. रुपेश पाटील, रामदास पारकर, मंगल नाईक – जोशी, सरपंच मिलन पार्सेकर, उपसरपंच हेमंत मराठे, मुख्याध्यापिका दीक्षा आडारकर, मंजूषा मांजरेकर, सौ. पाटील, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष अमित नाईक, पोलीस पाटील, सर्व शाळांचे शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष व सदस्य आदि उपस्थित होते.