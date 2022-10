शिंदे गटातर्फे आडेली गावातील रस्त्याची साफसफाई

Advertisements

Cleaning of road in Adeli village by Shinde group

बाळासाहेबांची शिवसेना शिंदे गटातर्फे वेंगुर्ले तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांच्या उपस्थितीत आडेली भंडारवाडी ते वजराठ तिठा रस्त्याचे दुतर्फा वाढलेली झाडी व साईड पट्टीवरील झाडी साफसफाईचे काम भंडारवाडी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने करण्यात आले.



या सामाजिक कामासाठी आडेली भंडारवाडी ते वजराठ तिठा भागातील गजानन बांदिवडेकर, योगेश कुबल, स्वप्नील नाईक, सावळाराम बोवलेकर, भारत धर्णे, संदीप कांबळी, मिलींद कुबल, जयानंद सावंत, संदेश टेमकर, शिवराम मांजरेकर, रुपेश सावंत, बाबा टेमकर, अक्षय सावंत, अजय टेमकर, कमा वाडकर, आबा वाडकर, केशव सावंत, पाई टेमकर यांनी सहभाग घेतला.