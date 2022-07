भक्तांसाठी खूशखबर! गणेशोत्सव यंदा धुमधडाक्यात

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील दहीहंडी, गणेशोत्सव (Ganesh Festival), मोहरम यांसारखे सण मोठ्या प्रमाणावर साजरे करण्यास मर्यादा आल्या होत्या. पण आता हे सर्वसण निर्बंधमुक्त साजरे करता येणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सर्व सण निर्बंधमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. (DahiHandi Ganesh Festival is in full swing this year Freedom from restriction)



राज्यात दोनवर्षे गणोशत्सोव साधेपणाने साजरा करण्यात आला होता. यंदा मात्र निर्बध हटविल्याने गणेशोत्सव धुमधडाक्यात होणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा केली आहे. पण सणांबाबत हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे आदेश आहेत त्याचं पालन मात्र करणं गरजेचं आहे, असे निर्देश मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह इथं या सार्वजनिक उत्सवांसंदर्भात विविध समन्वय समित्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.



CM शिंदे म्हणाले, गेल्यावर्षी कोरोनामुळं अनेक निर्बंध होते पण यंदा सर्व मंडळांची इच्छा लक्षात घेऊन दहीहंडी, गणेशोत्सव, मोहरम हे राज्यातील उत्सव साजरे झाले पाहिजे, अशी बैठकीत चर्चा झाली. कायदा-सुव्यवस्था राखून हे उत्सव साजरे झाले पाहिजेत अशा सूचना पोलीस, जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच गणेश मंडळांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्या म्हणून एक खिडकी योजना राबवीली जाणार आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

हे ही वाचा : शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळणारच; मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातून आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल

मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयांवर चर्चा झाली



• गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहर्रम या सणाच्या काळांत राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले आहेत.



• गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत.



• गणेशोत्सव मंडळांना कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही. हमी पत्र देखील न घेण्याचे निर्देश.



• गणेसोत्सव मंडळांना एक खिडकी योजनेतूनच सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळाल्या पाहिजेत.



• गणेशोत्सव हा सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र नियमांचा अवास्तव बाऊ केला जाऊ नये.



• राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.



• गणेश मंडळांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक मानसिकता ठेवावी.



• मुंबईमध्ये बेस्टतर्फे सर्व विसर्जन ठिकाणं तसेच विसर्जन मार्गांवर पुरेशा वीज पुरवठ्याची व्यवस्था करावी.



• मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने आपण उठवली आहेत.



• मुंबईत मूर्तीकारांसाठी मूर्तीशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यात याव्यात. मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील कराव्यात.



• पीओपीच्या मूर्तींबाबत एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल.



• गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्यात येईल.



• धर्मादाय आयुक्तांनी मंडळ नोंदणीसाठी ऑनलाईन व्यवस्था असावी.



• गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर काही लहान गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते व्यवस्थित तपासून काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी.



• दहीहंडी उत्सवात लहान गोविंदाबाबत (१४ वर्षांच्या आतील) न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.