न्हावेली भोमवाडी ते रेवटेवाडी रस्त्याचा खडीकरण व डांबरीकरणाचा शुभारंभ

न्हावेली / वार्ताहर

भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या हस्ते शुभारंभ

Commencement of paving and asphalting of Nhaveli Bhomwadi to Revtewadi road

न्हावेली रेवटेवाडी ते भोमवाडी रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणाचा शुभारंभ भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात आले .

यावेळी सरपंच अंकित धाऊसकर, उपसरपंच संतोष नाईक , सदस्य अक्षय पार्सेकर , सौ आरती माळकर, प्रमोद गावडे , प्रसाद गावडे, राज धवन , समीर पार्सेकर, सुदन पार्सेकर, योगेश पार्सेकर, नितीन पालयेकर, राजन कालवणकर हेमचंद्र सावळ, संजय दळवी, भिवा नाईक, सुनील धाऊसकर, मळेवाड उपसरपंच हेमंत मराठे, भैया नाईक, शैलेश भगत ,एकनाथ परब ,संतोष फणसेकर, गितेश परब ,माजी सरपंच प्रतिभा गावडे ,धोंडू परब, आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते .मागील कित्येक वर्षांपासून या रस्त्यासाठी येथील ग्रामस्थांची मागणी होती अखेर पालकमंत्री निधीतुन या रस्त्याला निधी मंजूर झाला यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी या रस्त्यासाठी निधी मंजूर होऊन काम दूर केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.