मालवणातील शंख मखर ठरले आकर्षण

Conch shell in Malvan became the attraction

मालवण शहरातील फोकांडा पिंपळ या ठिकाणी सार्वजनिक श्री सत्यनारायण महापूजा निमित्ताने आकर्षक पद्धतीचे शंखाचे मखर बांधण्यात आले होते तसेच त्या ठिकाणी रिक्षा ची हुबेहूब प्रतिकृती ची रांगोळी साकारण्यात आली होती. रांगोळी आणि शंखाच्या आकाराचे मखर पाहण्यासाठी भाविकांनी एकच गर्दी केली होती. फोवकांडा पिंपळ रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्यावतीनेे दरवर्षी आकर्षक पद्धतीचे मखर आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात येत असतात सायंकाळी दिंडीचा कार्यक्रम झाला. भाविक आणि रसिकांची रात्री उशिरापर्यंत एकच गर्दी होती यानिमित्ताने आकर्षक विद्युत रोषणाई फोकांडा पिंपळ येथे करण्यात आली होती.

मालवण / प्रतिनिधी