रा.स.प.चे.नेते किशोर वरक यांना पितृशोक

सामाजिक कार्यकर्ते सिदू वरक यांचे निधन

Condolences to Kishore Varak, the leader of the Rashtrapati Bhavan

खानोली-धनगरवाडी येथील रहिवासी व खानोली-वेंगुर्ले येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सिदू वरक यांचे वयाच्या 63 व्या वर्षी खानोली तेथे राहत्या घरी दीर्घ आजारपणामुळे निधन झाले.गेल्या अनेक वर्ष ते खानोली, आवेरा, गावात सामाजिक व धार्मिक कामामध्ये सक्रिय असायचे. ते गेल्या 2 वर्षापासून आजारी होते. वेंगुर्ले तालुक्यात त्यांना सिदू म्हणूनच ओळखायचे. गेली अनेक वर्ष ते नेहमी पंढरीची वारी करायचे. स्वतः अशिक्षित असले तरी अडी-अडचणीच्या वेळी कोणाला आर्थिक मदत लागल्यास ते नेहमी मदत करायचे. खानोली-तेंडोली येथील श्रीदेव न्हानीचा होळकर या देवस्थानाच्या विकास कामात त्यांचे खूप मोठे योगदान होते.



येथील आंबेडकरी विचारांचे कार्यकर्ते रा.स.प. नेते अँड. किशोर वरक व अँड. प्रतिभा वरक यांचे ते वडील होत. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, 2 मुलगे, मुलगी, नातवंडे असा परीवार आहे.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-