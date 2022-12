Advertisements

Crowd of voters in Ottawa in the morning

ओटवणे गावात सकाळी सकाळीच मतदारांनी मतदान केंद्रावर गर्दी केली होती .तरुणांसह वयोवृद्ध नागरिकांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला .

ओटवणे / प्रतिनिधी