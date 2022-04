कोरोनाचा नवा XE व्हेरियंट Omicron पेक्षा धोकादायक – WHO

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

कोरोना विषाणूचा (coronavirus) पुन्हा एकदा नवीन प्रकार आढळून आला आहे. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्रात (maharashtra) तब्बल दोन वर्षानंतर कोरोनाचे सर्व निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. मास्कची देखील रद्द केली आहे. कोरोना संपलाय, अशी आशा बाळगत आज उत्साहाने गुढीपाडवा साजरा केला जातोय. गुढी पडव्या दिवशीच कोरोनाचे निर्बंध रद्द केले आहेत. अशातच जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) चिंता वाढवणारी माहिती दिली आहे. XE नावाचा करोनाचा नवा व्हेरियंट हा ओमायक्रॉनच्या BA.2 सब-व्हेरियंटपेक्षा दहा टक्के जास्त संक्रमणक्षम असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय.



आत्तापर्यंत, ओमायक्रॉनचा BA.2 सब-व्हेरियंट हा सामान्य संसर्गजन्य प्रकार मानला जात होता. BA.2 हा अनेक देशांमध्ये पसरला असून युकेमध्ये नवीन रुग्ण याच व्हेरियंटमुळे वाढले आहेत. परंतु नवीन XE हा व्हेरियंट ओमायक्रॉनच्या BA.1 आणि BA.2. या दोन प्रकारातून म्युटेट होऊन तयार झाल्याचं म्हटलं जातंय. “XE रीकॉम्बिनंट हा व्हेरियंट सर्वात आधी 19 जानेवारी रोजी यूकेमध्ये आढळून आला. तेव्हापासून या व्हेरियंटच्या ५०० पेक्षा जास्त रुग्णांची नोंद झाली, असं” WHO ने या आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलंय.



WHO ने दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत या व्हेरियंटचा ट्रान्समिशन रेट आणि आरोग्याच्या वर्तनात बदलाव येत नाही. तोपर्यंत हा व्हेरियंट ओमिक्रॉनशी जोडलेला पहायला मिळेल. BA.2 च्या तुलनेत नवीन व्हेरियंटचं संक्रमण दहा पटीने जास्त असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, या व्हेरियंटची माहिती आकड्यांनुसार काढली जाणार आहे. BA.2 हा व्हेरियंट संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. सीक्वेस्ड प्रकरणांची संख्या जवळपास ८६ टक्के इतकी आहे.