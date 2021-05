देशात कोरोना लाट तीव्र ! गेल्या २४ तासांत चार हजारपेक्षा अधिक बळी

India reports 3,11,170 new #COVID19 cases, 3,62,437 discharges and 4,077 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 2,46,84,077

Total discharges: 2,07,95,335

Death toll: 2,70,284

Active cases: 36,18,458



Total vaccination: 18,22,20,164 pic.twitter.com/fbSxJtb1vD