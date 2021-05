सक्रिय रुग्णसंख्या 25 लाखांसमीप

India reports 2,08,921 new #COVID19 cases, 2,95,955 discharges & 4,157 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,71,57,795

Total discharges: 2,43,50,816

Death toll: 3,11,388

Active cases: 24,95,591



Total vaccination: 20,06,62,456 pic.twitter.com/FMzmoG1yZH