संभाजी महाराजांची बदनामी करणाऱ्या पत्रकार गिरीश कुबेरवर गुन्हा दाखल करा

सांगली / प्रतिनिधी

महाराजांबद्दल बदनामीकारक माहिती प्रकरणी पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच “Renaissance State: The Unwritten Story of the Making of Maharashtra” या पुस्तकावर बंदी घालण्यात यावी,

अशी मागणी अशी मागणी श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे अध्यक्ष नितीन चौगुले यांनी द्जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे केली.



नितिन चौगुले म्हणाले, चुकीचा इतिहास या महाराष्ट्र मध्ये पसरवू देणार नाही. आणि जर चुकीचा इतिहास विनाकारण पसरवला गेला, तर तो मोडीत काढला जाईल याची दखल घ्यावी. निवेदन देताना प्रशांत गायकवाड, विनायक माईनकर, सचिन देसाई, श्रीकांत लामदाडे, प्रशांत देसाई, भूषण गुरव इत्यादी सर्व पदाधिकारी होते.