मालवण किनाऱ्यावर लाकडी भुशाद्वारे तेल तवंग नष्ट करण्याचे प्रात्यक्षिक

आमदारांच्या उपस्थितीत बंदर विभागाकडून आयोजन

Demonstration of Oil Tawang Destruction by Wooden Chaff on Malvan Coast–

तेलवाहु पार्थ जहाज दुर्घटनेनंतर संभाव्य तेल गळतीचा धोका टाळण्यासाठी तेल तवंग लाकडी भुशाद्वारे नष्ट करण्याचे प्रात्यक्षिक गुरूवारी बंदर विभागामार्फत दाखविण्यात आले. यावेळी आमदार वैभव नाईक, बंदर अधिकारी उमेश महाडीक, अरविंद परदेशी, नगरपालिका आरोग्य निरीक्षक प्रसाद भुते, शिवसेना तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर,मच्छीमार प्रतिनिधी बाबी जोगी, रविकिरण तोरसकर, दिलीप घारे आदी उपस्थित होते.

मालवण / प्रतिनिधी