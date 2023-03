बावळाट येथे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वितरण !

ओटवणे प्रतिनिधी

Distribution of educational material to students at Bawalat

एस जी फाउंडेशनचे आयोजन

मुंबई येथील एस जी फाउंडेशनच्यावतीनेबावळाट येथील प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन अशा सुमारे १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात आले.



यावेळी एस जी फाउंडेशनचे अध्यक्ष शंकर गावकर, फाउंडेशनचे संस्थापक संदेश गावकर, सातुळी बावळाट सरपंच सोनाली परब, ज्येष्ठ ग्रामस्थ गोपाळ परब, पोलीस पाटील आबा परब, सुरेश कदम, गजानन गावकर, प्राथमिक शाळेचे शिक्षक श्री देसाई, श्री धुरी, सौ सानप आदी उपस्थित होते.यावेळी शंकर गावकर यांनी एस जी फाउंडेशनच्यावतीने यापुढेही बावळट गावाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी एस जी फाउंडेशनचे आभार मानले.