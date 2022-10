‘आनंदाचा शिधा’ योजनेअंतर्गत रेशनकार्ड धारकांना शिधा वाटप

Advertisements

Distribution of rations to ration card holders in Dodamarg today under the Ananda Cha Shidha Yojana

राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आनंदाचा शिधा या योजनेअंतर्गत दोडामार्गातील रेशनकार्ड धारकांना आज शिधा वाटप करण्यात आले. येथील रेशन धान्य दुकानावर भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे शिधा वाटप कार्यक्रम पार पडला.



दिवाळीसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आनंदाचा शिधा देण्याचे जाहीर केले होते. यात दिवाळीसाठी रेशनिंग दुकानातून 100 रुपयांत रवा, साखर, गोडेतेल, चणाडाळ या वस्तू आनंदाचा शिधा म्हणून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अनेक ठिकाणी आनंदाचा शिधा पोहचत आहे. दोडामार्गात आज भाजप पदाधिकऱ्यांच्या उपस्थीतीत शिधा वाटप पार पडले. यावेळी जि. प. माजी उपसभापती तथा भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक संतोष नानचे, नगरसेवक रामचंद्र ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते उदय पास्ते, शहराध्यक्ष पांडुरंग बोर्डेकर, यांसह अमित प्रसादी, सुशांत राऊत, सुनील म्हावळणकर, शुभम पांचाळ, शिबी पेडणेकर आदी उपस्थित होते.

दोडामार्ग – वार्ताहर